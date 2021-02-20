Нарьян-Мар, 20 февраля, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Слабой стороной Ненецкого округа является моноэкономика, заявил ИА REGNUM бывший замминистра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

Adm-nao.ru Нарьян-Мар. НАО

Он подчеркивает, что регион «лихорадит» при снижении цен на сырье, как в предыдущий кризис, так и сейчас, когда теряются весьма заметные доходы. «Кроме нефти и газа, сектора госуправления и социальных услуг — в экономике нет ничего. Региону нужно повышать свою устойчивость. Он занимает первое место по расходам—доходам регионального бюджета на душу населения, за счет чего они могут наращивать социальные преференции для людей. История с объединением регионов в первую очередь про то, что жители НАО не хотят эти преференции потерять. Нужно находить новые точки роста для развития НАО. Стратегическая неустойчивость будет регион ослаблять», — подчеркивает Крутиков.

Обсуждая вопрос о том, заставит ли экономическое положение НАО искать кооперации с Архангельском или Коми, Крутиков отмечает, что, если говорить про объединение, то скорее Ненецкого округа и Коми — другое дело, что у него нет мотивации объединяться. Потому что подобное актуально лишь в том случае, если точно улучшает жизнь людей — а пока жителям НАО не гарантировали улучшения жизни, они в принципе не увидят смысла с кем-то объединяться.

«Нужно затаскивать в регион инвестиции в нефтегазохимию, в СПГ, в более глубокую технологичную переработку сырья, — говорит Крутиков. — Когда начинается переработка, вокруг крупного завода всегда будет поиск маленьких обслуживающих фирм — уже прибавка к экономике. Когда появляется производство, можно наращивать научно-образовательную базу».

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».