Москва, 18 февраля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила, что ранее скончавшийся актер Андрей Мягков был настоящим артистом. Она сказала об этом 18 февраля в беседе с телеканалом «360».

Цитата из к/ф «Братья Карамазовы». Реж. Иван Пырьев, Кирилл Лавров, Михаил Ульянов. 1968. СССР Андрей Мягков в роли Алексея Карамазова

"Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли, от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком», — отметила актриса.

Также Талызина подчеркнула, что с покойным было удовольствием общаться и добавила, что он был великий человеком, скромным, в чем-то замкнутым, однако очень интеллигентным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования по поводу смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова выразила советская и российская актриса Лия Ахеджакова.