Москва, 18 февраля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Центральный банк продолжает очищать финансовый рынок от кредитных учреждений, которые не соответствуют предъявляемым требованиям. Это напрямую коснётся вкладчиков, так как банкротство кредитных учреждений уже отработанный процесс Агентства по страхованию вкладов (ГК АСВ), заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр МКА «Аронов и Партнеры», к. ю. н, EMBA Александр Аронов.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

«Согласно имеющейся статистике, в среднем вкладчики (кредиторы первой очереди) могут рассчитывать в лучшем случае на 50% возмещения с суммы размещённых средств, превышающей застрахованную. И это может произойти в лучшем случае в течение нескольких лет.

Есть ли способ избежать возможных потерь? Самый простой ответ — размещать свои средства в консервативных банках с государственным участием, которые входят в десять самых крупных банков.

В случае, если вкладчик не успел получить свои средства, то ни в коем случае не соглашаться на сомнительные сделки внутри банка, а консолидировать силы и избрать профессионалов в комитет кредиторов, которые смогут влиять на конкурсного управляющего в целях соблюдения интересов кредиторов.

Несмотря на то, что ГК АСВ отказывается от привлечения юридических компаний для оказания юридических услуг при банкротстве кредитных учреждений, иные расходы также являются завышенными и часто не обоснованными (например, бухгалтерские услуги, хранение, аренда и т. д.)», — пояснил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство «Эксперт РА» прогнозирует, что. более 30 банков в России могут лишиться лицензии в 2021 году из-за оттока средств с вкладов граждан.

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