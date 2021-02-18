Белгород, 18 февраля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Функцию удалённого продления действия электронного рецепта в тестовом режиме запустили в Белгородской области. Пациенты с хроническими заболеваниями смогут оформлять документ без излишнего посещения поликлиники, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Новую функцию проекта «Электронный рецепт» тестируют в мобильном приложении базе Губкинских районной и детской городской больниц, Шебекинской районной и детской областной клинической больницы. Продлить рецепт можно не раньше, чем за неделю до окончания его срока действия при условии, что первоначально он был оформлен в электронном виде, а пациент синхронизировал свои данные с сервисом «Госуслуги».

"Продление электронных рецептов — закономерный шаг в развитии функциональности платформы. Например, есть инсулинозависимый человек. Он каждый месяц ходит к врачу за рецептом, а потом в льготную аптеку за инсулином. Мы хотим сделать так, чтобы пациент мог нажать соответствующую кнопку в приложении и отправить запрос врачу в медицинскую информационную систему. Врач принимает решение: продлить рецепт сразу или сначала пообщаться с пациентом лично. Думаю, что таким образом мы сможем избавить множество хронических больных от необходимости хождения по поликлиникам», — пояснил и.о. первого заместителя губернатора — начальник департамента цифрового развития области Евгений Мирошников.

После тестирования новый сервис внедрят во все медицинские организации региона. Белгородская область единственный субъект, где платформа юридически значимых электронных рецептов на лекарственные препараты введена во всех городских поликлиниках.