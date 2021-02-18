Минск, 18 февраля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота намерен завершить работу на занимаемом посту ввиду истечения срока его полномочий. Он заявил об этом 18 февраля по итогам встречи с президентом Белоруссии, его слова приводит агентство БелТА.

Duma.gov.ru Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Как уточнил Рапота, пока официальное решение об этом еще не принято, однако срок его нахождения на данном посту заканчивается.

«У меня обозначен был срок (полномочий. — ред.), вот он истекает, поэтому я к этому готовлюсь. Но какое-то окончательное решение, наверное, будет в ближайшее время принято», — сказал он.

При этом госсекретарь Союзного государства отметил, что вне зависимости от местонахождения и занимаемой им должности его сердце «остается здесь, в сфере российско-белорусских отношений».

«И у меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых задумок», — добавил Рапота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным«в начале 20-х чисел февраля».