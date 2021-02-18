Кишинёв, 18 февраля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица, выдвинутая президентом страны Майей Санду, заявила, что её команда в случае прихода в правительство может уйти в отставку уже через несколько недель. Об этом она рассказала в эфире телеканала TVR Moldova.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

Гаврилица отметила, что в случае своего назначения главой правительства планирует со своей командой реализовать антикризисную программу и создать Антикоррупционный трибунал.

«Если за нас проголосуют, мы подготовили антикризисную программу и комплекс антикоррупционных мер, которые мы реализуем немедленно в первые недели и покажем отсутствие поддержки в парламенте. Я не знаю, как социалисты с Шором проголосовали бы за создание Антикоррупционного трибунала. В этом случае правительство уйдет в отставку. Мы готовы быть у власти несколько недель, потом уйдем в отставку или будем уволены», — сказала Гаврилица.

Напомним, 12 февраля ПСРМ и партия «Шор» объявили о создании коалиции с партией Pentru Moldova, после чего «социалисты» выдвинули своего кандидата на пост премьер-министра Мариану Дурлештяну. Согласно конституции Молдавии, кандидата от большинства нельзя отклонять, но Санду повторно выдвинула своего кандидата —Гаврилицу.

Парламент второй раз не одобрил кандидата от президента. После этого глава республики может распустить парламент. Члены ПСРМ обратились в Конституционный суд, обвинив Санду в узурпации власти. Окончательно этот вопрос суд планирует рассмотреть 23 февраля.