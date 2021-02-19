Архангельск, 20 февраля, 2021, 00:29 — ИА Регнум. По словам полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, подготовлены предложения для руководства России по председательству России в Арктическом совете. О том, какие это предложения, рассказал автору ИА REGNUM бывший замминистра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

Личный архив А.В. Крутикова Александр Крутиков

Подготовлена архитектура программы председательства России в Арктическом совете. Она включает в себя около сотни мероприятий в различных форматах. Первая их цель состоит в усилении экономического сотрудничества в Арктике, в создании такого его вида, который помогал бы в исполнении совместных проектов и в развитии инфраструктуры в этом регионе. Среди других первостепенных целей также выделяется наращивание перевозок по Севморпути и адаптация к изменениям климата.

«Ни одна страна в одиночку не справится с теми угрозами, которые несет глобальное потепление. Сейчас готовятся официальные документы, которые будут все, что я назвал, описывать официальным языком, чтобы коллегам по Арктическому совету в апреле 21 года представить», — говорит Александр Крутиков.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».