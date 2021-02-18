Москва, 18 февраля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В колбасе содержится много вкусовых добавок и химических веществ, это не продукт для правильного питания, считает диетолог Ольга Капийчук. Она назвала альтернативу колбасе 18 февраля в эфире «Радио 1».

(сс) AlexandrErin Бутерброд

Так, можно делать пасту из рыбных консервов. Для этого нужно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами. Такая паста — прекрасный источник белка.

Колбасу можно заменить растительными продуктами. Это соя, чечевица, фасоль, горох, нут, которые также богаты белком.

«Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута. Их также можно положить на хлеб и съесть бутерброд», — предложила диетолог.

Бутерброды можно готовить с пастой из авокадо, в котором много омега-3. При этом выбирать нужно только спелые плоды, добавила Капийчук.

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