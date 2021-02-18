Лос-Анджелес, США, 18 февраля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. На улицах Лос-Анджелеса сфотографировали закамуфлированный «космический» прототип Hyperion XP-1, проходящий дорожные испытания. Снимки с автомобилем размещены на сайте SpeedMe.

SpeedMe Hyperion XP-1

Дизайн прототипа выполнен в космическом духе, что делает XP-1 очень заметным в потоке машин.

Информации о XP-1 не так много. Ожидается, что авто получит композитный кузов с титановым «скелетом» и стеклянный потолок, объединённый с передним стеклом. Кроме того, автопроизводители снабдят машину воздухозаборниками с вихревой форсировкой и аэродинамическими боковыми лопастями.

До 100 км/ч XP-1 будет разгоняться менее чем за 2,2 с. Максимальная скорость автомобиля превысит 356 км/ч.

Ранее стало известно, что автосалон в Лос-Анджелесе (Los Angeles Auto Show 2021) был перенесён на 19 ноября 2021 года.

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