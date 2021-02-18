Ульяновск, 18 февраля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 127 и 124. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённой информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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По сведениям на 18 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 46 525 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 124.

Победили болезнь 43 145 человек, из них за последние сутки вылечились 127 пациентов. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 92,7%. В настоящее время в регионе от COVID-19 лечатся 2643 человека.

Также за последние сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 737 человек.

По данным минздрава Ульяновской области, с начала прививочной кампании в регион поступило 25 892 комплекта вакцины «Спутник V», иммунизацию прошли 18 тыс. жителей региона.