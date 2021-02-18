Красноярск, 18 февраля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в оперштабе региона.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус. Красноярск

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За всё время в Красноярском крае умерли 2670 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в регионе выявлено 60 868 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 56 125 человек.