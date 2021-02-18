Ярославль, 18 февраля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Житель Ярославля подал в администрацию Кировского и Ленинского районов уведомление о митинге с лозунгами, направленными против мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам заявитель (копия документа с отметкой о получении имеется в редакции).

Советская площадь в Ярославле

Поводом для обращения стали планируемые изменения в Генплан Ярославля, а именно, изменение статуса части территории у бывшего торгового центра «Карусель». Ранее на публичных слушаниях жители проголосовали за перевод местного проезда в зону транспортной инфраструктуры, но власти планируют сделать там общественно-деловую зону.

Заявленные лозунги митинга «Волков, оставь город людям», «Руки прочь от проезда», «Публичные слушания — для кого?» Участники планируют держать в руках флаги России и Ярославля. Местом проведения выбрана Советская площадь Ярославля, где расположены здания правительства региона и облдума. Отметим, что в последние годы власти не санкционировали проведение акций протеста в этом месте. Между тем, как рассказал заявитель, пока что он не получил ответа от городских властей.