Москва, 18 февраля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Свои соболезнования по поводу смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова выразила 18 февраля советская и российская актриса Лия Ахеджакова.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Андрей Мягков в роли Семёна Хвостова

«Я столкнулась с ним в фильмах Рязанова. Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его», — сказала она в беседе с RT.

При этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» актриса назвала покойного замечательным артистом.

«Замечательный артист, так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову», — отметила Ахеджакова.

Также она добавила, что Мягков был закрытым, молчаливым и очень лёгким в работе актером, с которым не нужно было долго репетировать и обсуждать.

«Он был очень замечательный в работе человек. У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет.