Москва, 18 февраля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Стартовали международные клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом 18 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина

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Мэр рассказал о новых исследованиях, которые проводят московские учёные.

«Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель», — рассказал мэр.

Он отметил, что «Спутник Лайт» требует только одного посещения прививочного пункта. Иммунитет начинает формироваться спустя неделю и через четыре недели достигает максимума.

Собянин отметил, что первые фазы испытаний вакцина уже прошла. В основном этапе примут участие 6 тыс. человек из России и ОАЭ. Российская часть исследования будет проводиться на базе десяти московских поликлиник, а принять участие сможет любой совершеннолетний, кто пока не вакцинировался.