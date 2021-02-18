Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. На базе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого открылся первый профильный прививочный центр для сотрудников и студентов. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

Пресс-служба СПбПУ Политех Петербурга открыл пункт вакцинации от коронавируса

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Центр вакцинации расположился в городской поликлинике № 76 на улице Хлопина, 11. Как уточнили в вузе, ученые считают, что для формирования коллективного иммунитета должно быть привито около 60% населения. Таким образом, чтобы до конца текущего года сформировать иммунитет у трех миллионов петербуржцев, необходимо прививать как минимум 8 тысяч человек в день. Поэтому руководство вуза решило помочь городу.

«Политех — один из крупнейших вузов города, у нас учатся и работают около 40 тысяч человек, мы объявляем в университете массовую прививочную кампанию», — рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Пункт вакцинации сможет ежедневно принимать 160 человек в две смены. Кроме того, поликлиника сможет отправлять мобильные бригады прямо в университет.

Отметим, что сделать прививку могут не только студенты и работники вуза, но также их родственники и друзья. Для этого нужно заполнить заявку на сайте Политеха. Также можно отправить заявку на электронную почту поликлиники p76@zdrav.spb.ru либо выбрать один из других способов записи: через Единую региональную информационно-справочную службу «122»; Единый портал государственных услуг; портал «Здоровье петербуржца» (zdrav.spb.ru); виртуальный контакт-центр (ВКЦ) — 246−73−13.

После обработки заявки желающему привиться позвонят из поликлиники и назначат дату и время прививки.

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Напомним, в Петербурге власти намерены привить от COVID-19 не менее 1,2 млн петербуржцев старше 18 лет в предстоящие полгода.