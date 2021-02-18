Симферополь, 18 февраля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Возможное строительство дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым, является очередным коррупционным проектом. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов

«Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины, — написал он. — Поэтому крымчан вся эта бандеровская «самодеятельность» на сопредельной территории абсолютно не волнует».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый представитель Крыма в Киеве Антон Кориневич заявил, что полуострову необходимо создать такие условия, при которых он не получит ни капли воды до «деоккупации», и что для этой цели нужно построить дамбу на Северо-Крымском канале.

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