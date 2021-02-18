Москва, 18 февраля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Ирония Судьбы, или С лёгким паром!», рассказала, что она очень любила скончавшегося 18 февраля актёра Андрея Мягкова. Об этом она рассказала РИА Новости.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков в роли Жени Лукашина и Барбара Брыльска в роли Надежды Шевелёвой

«Я очень его любила», — сказала Брыльска.

Актриса призналась, что у неё «нет сил говорить», поскольку она плачет в связи со смертью Мягкова.

Брыльска также отметила, что Мягков «был прекрасным актером, прекрасным человеком».

Андрей Мягков скончался в Москве 18 февраля.