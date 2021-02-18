Москва, 18 февраля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Законопроект о занятости населения внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Вячеславом Володиным и Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Устанавливается централизация работы службы, появится единый реестр вакансий.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

На службу занятости возлагаются полномочия по определению государственной политики занятости и ее координации с политикой в сфере образования.

Также предлагаются нормы, направленные на развитие электронной формы предоставления государственных услуг в сфере занятости, речь идет о дистанционном взаимодействии безработного, работодателя и службы занятости, планируется также расширение функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений.

Одновременно вводится требование для работодателей, являющихся органами государственной власти, государственными учреждениями, муниципальными органами власти, муниципальными учреждениями, а также для всех работодателей с численностью работников более 25 человек размещать информацию об имеющихся у них вакансиях на едином государственном портале.

Кроме того, прописывается обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли переподготовку, зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, то есть они будут фактически преобразовывать безработных в самозанятых.

Законопроект «о срочном ремонте» законодательства в сфере занятости депутаты фракции планировали внести в Госдуму в ноябре 2020 года, тогда заявлялось, что он должен вступить в силу с 2021 года. Законопроект внесен не был.

Накануне в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов попросил главу государства поддержать инициативу.