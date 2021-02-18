Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Петербурге власти намерены привить от COVID-19 не менее 1,2 млн петербуржцев старше 18 лет в предстоящие полгода. Об этом сообщил журналистам директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов. Ранее от коронавируса хотели привить 3,5 млн петербуржцев, теперь эта планка снижена более чем вдвое.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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По словам Ченцова, только вакцинация поможет в приобретении коллективного иммунитета, что напрямую связано с возвращением в норму экономических показателей и снятием социального и психологического напряжения. Достичь коллективного иммунитета предполагается за шесть месяцев.

Из слов Ченцова также выходит, что, по мнению властей, в Северной столице ковидом в той или иной форме уже переболели 2 млн человек. Ранее речь шла о 1,5−1,6 млн горожан. Официально в городе зафиксировано более 356 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«Вакцинировать мы должны 1,2 млн жителей старше 18 лет, не имеющих противопоказаний. [Цифра] появилась путем вычитания из общего числа тех, кто младше 18 лет, переболевших — официальные данные мы умножали на коэффициент 0,6, который утвержден Роспотребнадзором (около 2 млн человек). А также за вычетом тех, у кого есть противопоказания — онкологические, аутоиммунные заболевания, беременных и кормящих. Мы всех их вычли и получили цифру — 1,2 млн человек. <…> Но уже сейчас понятно, что по мере вакцинации люди будут продолжать болеть, и это число может корректироваться в меньшую сторону», — цитирует Ченцова издание «Фонтанка».

Ченцов заявил, что каждый из пунктов вакцинации должен будет ускориться и делать по 200 прививок в сутки, процесс вакцинации одного человека должен занимать не более 40 минут. По итогам февраля власти настроены выйти на показатель в 150 тыс. вакцинированных. Кроме того, будут открыты не менее пяти центров вакцинации в крупных торговых центрах. Там будут прививать всех желающих без записи, что даст высокую проходимость людей. Работать в этих пунктах вакцинации будут частные клиники.

Ченцов также не отрицал, что порой на прививку записываются люди с противопоказаниями к «Спутнику V», и их приходится разворачивать. Как это будет происходить в торговых центрах, не уточняется. Ранее власти неоднократно меняли свою позицию относительно мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и пунктов в ТЦ.

По данным на 17 февраля, в Петербурге вакцинировано 178 247 человек, что составляет 3,3% от численности постоянного населения. Из них только 42 424 полностью закончили цикл вакцинации (0,8% от числа населения).