Козельск, Калужская область, 18 февраля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. К девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорён судом в Козельске 32-летний житель Ульяновской области. Суд с участием присяжных заседателей признал мужчину виновным в убийстве, сообщили 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

В апреле 2020 года оперативная группа выехала на сообщение о смерти мужчины, выпавшего из окна второго этажа в поселке Березичский стеклозавод Козельского района. По данному факту возбудили уголовное дело и рассматривали различные версии произошедшего. В ходе расследования выяснили, что 32-летний погибший проживал в квартире вместе со своими земляками, которые работали вахтовым методом на объекте в посёлке.

По версии следствия, 18 апреля 2020 года между погибшим и его 32-летним земляком произошел конфликт, который слышали соседи. В ходе ссоры обвиняемый поднял потерпевшего за ноги и вытолкнул из окна. Мужчина ударился о газовую трубу, и упал на землю. Подсудимый вину в убийстве долго не признавал, на допросах давал показания, склоняющие следствие к версии о несчастном случае.

С помощью показаний очевидца и в результате следственного эксперимента было доказано, что выпасть из окна погибший самостоятельно не смог бы. К тому же, результаты молекулярно-генетической экспертизы свидетельствовали о том, что руки подсудимого и футболка контактировали с кожей потерпевшего. Эти и другие доказательства, собранные следствием, убедили присяжных заседателей в виновности подсудимого.