Москва, 18 февраля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова, в котором работал актер.

Цитата из к/ф «Гонки по вертикали». Реж. Александр Муратов. 1982. СССР Андрей Мягков в роли капитана милиции Станислава Тихонова

«Андрей Васильевич умер», — рассказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе уточнили, что дата и время прощания с покойным станут известны позже.

В то же время, как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, актер, которого нашла дома без сознания супруга, умер от острой сердечной недостаточности. Мягков скончался до приезда врачей.

Отметим, Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (режиссер Э. Рязанов 1975), «Дни Турбиных» (режиссер В. Басов 1976), «Служебный роман» (режиссер Э. Рязанов 1977), «Гараж» (режиссер Э. Рязанов 1979), «Сказ про Федота-Стрельца» (режиссер С. Овчаров 2001) и др.