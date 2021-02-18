Оренбург, 18 февраля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области годовая инфляция в январе составила 5,2%. По сравнению с декабрем 2020 года показатель увеличился на 0,5 процентных пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка РФ.

Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка Российской Федерации Инфляция в Оренбуржье

Специалисты отметили, что повышение инфляции в значительной мере связано с ростом издержек производителей и поставщиков на отдельных продовольственных рынках, в том числе на фоне произошедшего ранее ослабления рубля, а также реализацией отложенного спроса населением региона.

Годовая продовольственная инфляция в Оренбургской области в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 0,7 процентных пункта и составила 7,9%. В рынке непродовольственных товаров годовая инфляция составила 3,8%, рост — 0,3%. В сфере услуг инфляция зафиксирована на уровне 3,4%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в декабре 2020 года.