Ярославль, 18 февраля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Самой горячей темой в Ярославле продолжает оставаться состояние городских дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Спустя неделю после окончания снегопада большинство улиц крайне опасны для передвижения из-за снежной колеи, наката и «снежной каши».

Момент аварии

В интернете появилось видео, снятое камерой наружного наблюдения на проспекте Фрунзе. На нем видно, как автомобили один за другим вылетают на разделительную полосу при попытке перестроиться в соседний ряд.

Как пишет автор видео, это лишь малая часть подобных происшествий в этом месте. Движение в целом по городу сильно затруднено. Утром и вечером областной центр стоит в 10-бальных пробках. Внятная реакция властей на происходящее отсутствует.