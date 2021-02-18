Пермь, 18 февраля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Пермском крае годовая инфляция в январе составила 4,8%, что выше показателя за декабрь 2020 года на 0,3%. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ Инфляция в Пермском крае

Потребительские цены выросли под влиянием влиянием ситуации на мировых рынках нефтепродуктов и металлов, изменений параметров регулирования и налогообложения на внутреннем топливном рынке, увеличения издержек производителей. Повышенный спрос на внутренние поездки и туризм привел к ускорению роста цен в этих сегментах.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в январе снизился относительно предыдущего месяца на 0,3% до 6,7%. Основными причинами финансовых колебаний названы расширение предложения овощей и действие правительственных мер по стабилизации цен на сахар.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в январе повысился относительно предыдущего месяца на 0,4%. Инфляция составила 4,8% в годовом выражении. Наибольшее влияние на увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары оказало увеличение издержек производителей моторного топлива, ослабление рубля в 2020 году и рост мировых цен на металл.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе увеличился относительно предыдущего месяца на 0,7 процентных пункта до 2,3%. Из-за особенностей отражения в статистике цен на услуги, оказание которых было приостановлено, цены на зарубежные поездки в январе оставались выше, чем годом ранее. Из-за ограничений на международных направлениях вырос спрос на внутренний туризм, санатории отреагировали на него повышением цен. Также повысились цены на экскурсионные туры по России. Годовые темпы прироста розничных цен по данным сегментам в январе выросли и составили 4,1% и 20,8% соответственно.

Вместе с тем, из-за более холодного, чем годом ранее, января вырос спрос на поездки в такси. Это, в свою очередь, привело к ускорению роста цен на данную услугу.