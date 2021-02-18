Ярославль, 18 февраля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославле жители многоквартирных домов уже с июля могут начать оплачивать ремонт асфальта на придомовой территории. Об этом сообщила председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Двор

«16.02.2021 в муниципалитете Ярославля на рабочей группе по ЖКХ начато обсуждение поиска возможных путей решения этого давно уже наболевшего вопроса по ямочному ремонту дворов. Сейчас мэрия предлагает такую идею: не за бюджетные деньги и не повышая тариф для населения за содержание жилья просто добавить строку калькуляции на ямочные ремонты дворов многоквартирных домов (речь только о т. н. «мэрском» тарифе, тесть для домов не выбравших способ управления, а таких в городе более 80%). Т. е. закладывается сама возможность данного вида работ в рамках ежегодного повышения тарифа, что даст правовое основание обязать управляющие кампании в рамках содержания жилья выполнять асфальтировки. Сроки озвучиваются — до утверждения тарифа в мае (а в начале июля произойдет плановое ежегодное повышение)», — написала Евгения Овод.

В Ярославле не впервые говорят о возможности ремонтировать дворы за счёт жителей. В 2020 году мэрия уже установила предельные расценки на такой ремонт — 611 рублей за квадратный метр. Это дало право жителям по своему желанию включать ямочный ремонт в тариф.

Теперь, судя по всему, такое право появится и у управляющих компаний. То есть жителей уже спрашивать не будут. Утверждения мэрии о том, что повышения тарифа не будет, крайне сомнительно.

«Хоть и декларируется, что повышения не будет, не ляжет ли это дополнительной нагрузкой на граждан? Все равно это болезненный вопрос, и надо все прозрачно обосновывать, чтобы не получилось как с малыми архитектурными формами, когда мэрия пыталась усиленно переложить содержание на жителей: много шума, и ничего в итоге», — написала Евгения Овод.

Депутат предлагает жителям включиться в обсуждение этого вопроса. Очевидно, что сегодня абсолютное большинство дворов Ярославля просто не ремонтируется. Бюджет не выделяет на это деньги за исключением программы инициативного бюджетирования, по которой комплексное благоустройство получает около 20 дворов в год.

Если считать, что ремонт квадратного метра ямы стоит 611 рублей, большой многоквартирный дом может легко себе позволить залатать дыры за свой счёт. Конечно, найдутся и недовольные — те, у кого нет автомобилей. Дойдёт ли до исполнения очередная инициатива городских властей или опять будет провалена? ИА REGNUM будет следить за развитием событий.