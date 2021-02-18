Ремонт ям во дворах Ярославля хотят включить в квитанции за ЖКХ с июля
Ярославль, 18 февраля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославле жители многоквартирных домов уже с июля могут начать оплачивать ремонт асфальта на придомовой территории. Об этом сообщила председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.
В Ярославле не впервые говорят о возможности ремонтировать дворы за счёт жителей. В 2020 году мэрия уже установила предельные расценки на такой ремонт — 611 рублей за квадратный метр. Это дало право жителям по своему желанию включать ямочный ремонт в тариф.
Теперь, судя по всему, такое право появится и у управляющих компаний. То есть жителей уже спрашивать не будут. Утверждения мэрии о том, что повышения тарифа не будет, крайне сомнительно.
Депутат предлагает жителям включиться в обсуждение этого вопроса. Очевидно, что сегодня абсолютное большинство дворов Ярославля просто не ремонтируется. Бюджет не выделяет на это деньги за исключением программы инициативного бюджетирования, по которой комплексное благоустройство получает около 20 дворов в год.
Если считать, что ремонт квадратного метра ямы стоит 611 рублей, большой многоквартирный дом может легко себе позволить залатать дыры за свой счёт. Конечно, найдутся и недовольные — те, у кого нет автомобилей. Дойдёт ли до исполнения очередная инициатива городских властей или опять будет провалена? ИА REGNUM будет следить за развитием событий.