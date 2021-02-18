Калуга, 18 февраля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предположил, что весной 2021 года в регионе, возможно, будет отменён режим ограничений из-за новой коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Масочный режим

«Юбилей города, очень уверен, что мы встретим без масок. А когда снимутся все ограничения, все зависит от нас: насколько активно мы соблюдаем эти ограничения, насколько активно прививаемся», — сказал губернатор во время годового отчёта калужского градоначальника 17 февраля.

На территории Калужской области до 28 февраля действует режим повышенной готовности. Гражданам необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Привиты порядка 25 тысячи жителей. Охват вакцинацией составляет 2 тыс. 481,5 на сто тысяч населения.