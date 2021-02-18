Чебоксары, 18 февраля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах 21 февраля в акватории речного порта пройдет очередной ралли-спринт. В преддверии соревнований ледовую площадку тестируют гонщики, поднимая клубы снега и пытаясь не вылететь на обочину. На Красной площади и набережной Чебоксар, которые власти из года в год планируют сделать круглогодичным местом отдыха, зимой можно встретить едва ли два десятка гуляющих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На главных площадках Чебоксар, которые летом оккупированы отдыхающими, зимой делать практически нечего, особенно в морозы — разве что полюбоваться волжскими просторами. Даже в выходные солнечные дни здесь едва ли наберётся пара десяток гуляющих.

Кроме гуляющих, здесь можно увидеть лыжников, «моржей», «скандинавских» ходоков, спешащих в храмы прихожан и любителей экстремального отдыха — например, сноукайтеров или гонщиков.

Для автогонщиков 21 февраля на волжском льду состоится ралли-спринт «Волжский трек»: пройдут заезды по разным классам автомобилей — переднеприводных, заднеприводных, полноприводных и спортивных машин. Отдельный заезд будет организован для женщин-водителей. В преддверии стартов ледовую площадку обкатывают потенциальные участники.

ИА REGNUM В речном порту