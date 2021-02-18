АО «Уралэлектромедь» превысило рекордный максимум по выпуску медных катодов
Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 февраля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) за 2020 год произвело 432 613 тонн катодной меди (105,5% к уровню 2019 года), что является абсолютным рекордом за всю историю деятельности предприятия.
По словам главного инженера АО «Уралэлектромедь» Алексея Королева, новый высокий показатель производства удалось достичь за счет ритмичной поставки сырья, планомерного техперевооружения цехов и интенсификации производственных процессов.
В 2020 г. предприятие также увеличило производство: золота в слитках на 7%, серебра в слитках на 10%, изделий из медных порошков на 7%, свинца рафинированного на 9%. Помимо этого, предприятие увеличило выпуск проволоки медной (+25%), жилы токопроводящей медной (+87%).