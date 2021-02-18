Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 февраля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) за 2020 год произвело 432 613 тонн катодной меди (105,5% к уровню 2019 года), что является абсолютным рекордом за всю историю деятельности предприятия.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

По словам главного инженера АО «Уралэлектромедь» Алексея Королева, новый высокий показатель производства удалось достичь за счет ритмичной поставки сырья, планомерного техперевооружения цехов и интенсификации производственных процессов.

Пресс-служба УГМК

В 2020 г. предприятие также увеличило производство: золота в слитках на 7%, серебра в слитках на 10%, изделий из медных порошков на 7%, свинца рафинированного на 9%. Помимо этого, предприятие увеличило выпуск проволоки медной (+25%), жилы токопроводящей медной (+87%).