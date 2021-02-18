Крупный мобильный оператор России будет реорганизован
Москва, 18 февраля, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Решением АФК «Система», в группу которой входит компания из «большой тройки» операторов — ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), последнюю решено реорганизовать. Из сообщения эмитента следует, что реорганизация пройдёт в форме присоединения к «МТС» сразу семи компаний из трёх регионов России, передаёт ИА REGNUM.
Первым планируется присоединить ООО «Спутниковое ТВ» из Москвы. МТС также получит все права и обязанности прекращающей свою деятельность компании, в которой она владеет 100% доли уставного капитала.
Также к МТС планируется присоединить ООО «Стрим», которое ведёт деятельность в области документальной электросвязи и имеет уставный капитал более 902 млн рублей.
В структуру ПАО планируется влить два юрлица из Ульяновской области — ООО «Облачный ритеил» (разработка компьютерного программного обеспечения) и «Облачный ритеил плюс» (оптовая торговля офисной техникой). В ЕГРЮЛ владельцем этих компаний числится кипрская фирма «КАСТАНАРАНО ЛИМИТЕД».
Среди претендентов на присоединение также подмосковные ООО «МультиКабельные сети Балашихи», ООО «МКС-Балашиха» и АО «Научно-производственное объединение «Прогрессивные технологии».