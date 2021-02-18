Москва, 18 февраля, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск ФСБ России к АО «Судостроительный завод «Вымпел» из Ярославской области. С ответчика по госконтракту была взыскана крупная неустойка. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу, передаёт ИА REGNUM.

Vympel-rybinsk.ru Цех. Судостроительный завод «Вымпел»

«Взыскать с АО «ССЗ «Вымпел» в пользу ФСБ России неустойку по государственному контракту от 13.07.2016 года №13/К-831−16 в размере 25 341 720,19 рубля. Взыскать с АО «ССЗ «Вымпел» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 149 608 рублей», — отметил в результативной части решения судья Ларин.

Иск поступил в суд в ноябре 2020 года.

Напомним, до декабря 2020 года ярославский завод входил в состав группы «Калашников», но, по данным пресс-службы группы, с 18 декабря предприятие перешло в дивизион Объединённой судостроительной корпорации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года иск у «Вымпела» выиграла и Росгвардия, по требованию которой с ответчика было взыскано почти 60 млн рублей.