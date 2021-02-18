Чебоксары, 18 февраля, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В городе Козловка в Чувашии начнут строительство причальной стенки, что позволит принимать туристические суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Alexxx1979 Речной вокзал. Чебоксары

Глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей поездки в Козловку заявил, что в городе начнётся строительство причальной стенки, что позволит активизировать «речное судоходство» и повысить туристическую привлекательность территории. Руководитель республики также подчеркнул, что Козловка может претендовать на федеральную поддержку, в том числе по программам благоустройства малых городов.

Республиканские власти отмечают, что также в этом году на Волге планируется запуск речных пассажирских перевозок Чебоксары — Казань. Курсировать по Волге будут скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Поволжье был поднят вопрос развития круизного туризма в Приволжском федеральном округе. В числе проблем участники отметили устаревший флот круизных судов и неудовлетворительные темпы его обновления — в частности, глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что средний срок эксплуатации судов в республике превышает 40 лет.

Подробнее: Развитию круизного туризма в ПФО мешает устаревший флот судов: Минниханов