Симферополь, 18 февраля, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 15 марта 2021 года планирует приступить к рассмотрению иска прокурора, выступившего в интересах региона в лице Совета министров республики. Ответчиками в крупном земельном споре выступают министерство имущественных и земельных отношений региона и ООО «Крымагроинвест», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Исковое заявление от зампрокурора поступило в суд в конце января 2021 года. Дело приняла судья Колосова.

В споре речь идёт о признании недействительным договора аренды земельного участка в районе 11-го км Московского шоссе Молодежненского поселкового совета Симферопольского района Крыма. Площадь участка составляет 43 191 кв. м, а договор с компанией «Крымагроинвест» был заключен 3 сентября 2020 года. Помимо прочего, зампрокурора требует применить последствия «недействительности ничтожной сделки» и обязать компанию вернуть по акту приема-передачи министерству спорный участок.

По данным публичной кадастровой карты, надел относится к землям сельскохозяйственного назначения. Его кадастровая стоимость — 360 644,85 рубля.

Напомним, в декабре 2020 года зампрокурора также подал иск, в котором оспаривает передачу в аренду другого участка — общей площадью 123 056 кв. м.