Хабаровск, 18 февраля, 2021, 03:37 — ИА Регнум. В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к компании из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» — АО «Хабаровский судостроительный завод», которое ведёт свою историю с 1953 года. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к заводу

Исковое заявление от АО «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис» из Санкт-Петербурга поступило в суд 17 февраля 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа. Сумма задолженности не сообщается.

Между тем в мае и июне 2020 года суд удовлетворил два финансовых иска этой же компании к дальневосточному заводу. В первом деле с предприятия взыскали «задолженность 3 580 100 рублей, неустойку в размере 179 005 рублей, расходы по оплате госпошлины 41 796 рублей», а во втором — «долг в сумме 1 205 000 рублей, неустойку в размере 60 250 рублей, расходы по госпошлине в сумме 25 653 рубля». Везде в основе лежали договоры поставки товара.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Хабаровский судостроительный завод» учреждено в своей организационно-правовой форме в октябре 2008 года, но ведёт историю с 1953 года. Уставный капитал — 1 677 882 500 рублей. На сайте предприятия уточняется, что оно за годы работы построило более 350 кораблей и судов разных классов и назначений.