Минск, 18 февраля, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Совмин Белоруссии постановлением №89 от 15 февраля утвердил план на 2021 год по наращиванию экспорта товаров (за исключением нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений). Национальный правовой Интернет-портал республики 17 февраля опубликовал текст документа.

ИА REGNUM Минский магазин товаров из льна

Согласно правительственному постановлению, в 2021 году экспорт белорусских товаров должен значительно вырасти в страны ЕАЭС, в том числе: в Россию — на 4%, в Казахстан — на 5,9%, в Армению — на 2,5%, в Киргизию — на 1%.

Белорусский товарный экспорт в Китай запланировано нарастить на 7% и на столько же в Кению, в Британию на 3% и на столько же в Сербию, в Канаду — на 6%, в Румынию — на 4%, в Венгрию — на 9%, в Латвию — на 4,5%, в Польшу — на 2% и на столько же в Израиль. В Нидерланды, Австрию, Финляндию, Швейцарию, Чехию, Эстонию, Бразилию, Корею и Колумбию — на 5,9%.

Запланировано нарастить поставку белорусских товаров в Нигерию на 45%. США и Грузия должны получить белорусских товаров на 1% больше. Поставки в «Иные страны» запланировано нарастить за 2021 год на 4,3%.

Ответственным контролёром за выполнение показателей правительственного постановления указано МИД Белоруссии. Ему же предписано представление в совмин информации о ходе их выполнения ежеквартально с проектом соответствующего доклада правительства Александру Лукашенко.

Ранее в новостях: Белоруссия за 2020 год сократила объём внешней торговли до $74,2 млрд