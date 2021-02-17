Париж, 18 февраля, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Во Франции родила первая женщина, перенёсшая пересадку матки. Об этом 17 февраля сообщает Le Parisien.

Pedro Reyna Новорожденный

Впервые во Франции ребенок родился после пересадки матки. Мать ребёнка Дебора, 36-летняя француженка, родилась без этого репродуктивного органа из-за синдрома Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера, встречающегося у одной женщины из 4500. В 2018 году она подала заявку на пересадку в отделение гинекологии-акушерства и репродуктивной медицины больницы Фош.

«Мы изучили профили 250 добровольцев и выбрали пять из них. Дебора пришла первой», — говорит профессор Жан-Марк Аюби, руководитель отделения.

31 марта 2019 года была проведена пересадка матки, донором стала мать Деборы. Пересадка от матери к дочери повышает шансы, что после трансплантации организм не отторгнет пересаженный орган.

Стоит отметить, что матка донора хорошо прижилась в теле Деборы и в июле 2020 года было успешно произведено экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 12 февраля на седьмом месяце беременности Дебора путём кесарева сечения родила ребенка ростом 42 см и 1,8 кг. Данное событие вселяет надежду женщинам, родившихся без матки.