Штат Калифорния, США, 18 февраля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Популярнейший видеохостинг мира YouTube рассказал о планах по развитию сервиса на 2021 год. Пользователей ожидают новинки — от введения VR технологий до платных аплодисментов, пишет 17 февраля TechCrunch.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Аплодисменты

Нововведения затронут в первую очередь дизайн и навигацию на сайте. Планируется создать функцию автоматического разделения популярных видео на главы, которая поможет облегчить пользователям работу. Также компания поменяет дизайн своего приложения для планшетов.

Кроме этого, появится YouTube VR — как ответ на все нарастающую популярность технологий виртуальной реальности.

Сервис YouTube TV наделят такими дополнительными опциями, как возможность просмотра видео в разрешении 4K и трансляция одновременно на неограниченное количество устройств в доме.

Также копания намерена развивать YouTube Music и предоставить пользователям возможность создавать собственные плейлисты.

Помимо этого, будут реализованы изменения в сфере создания контента: наконец, выйдет в широкий доступ инструмент Shorts, позволяющий создавать короткие ролики. Данное нововведение станет попыткой компании конкурировать с набравшим популярность TikTok, который является мировым лидером по публикации коротких видео.

Еще одной новинкой станет функция «аплодисментов», которая даст возможность пользователям виртуально аплодировать любимым блогерам за дополнительную плату.

Напомним, что YouTube сообщил 26 января, что их версия TikTok собрала 3,5 млрд просмотров всего за один день во время тестирования приложения в Индии.

В 2020 году YouTube создал функцию YouTube Shorts. Она позволяет публиковать короткие вертикальные видео продолжительностью не более 15 секунд.