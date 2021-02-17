Курган, 17 февраля, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В Курганской области открыли участок для исполнения наказания в виде принудительных работ. Об этом сообщает пресс — служба регионального УФСИН России.

Цитата из к/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?

Участок будет работать в режиме исправительного центра. Он организован на базе колонии-поселения при исправительной колонии №1 и рассчитан на 30 осужденных.

Работа по созданию участка велась с 2020 года и была приоритетной для УФСИН России по Курганской области, так как на принудительные работы осуждённые ранее направлялись в другие регионы.

В исправительном центре созданы необходимые условия для проживания осужденных. Есть спальное помещение, комната для приготовления и приёма пищи с бытовой техникой, санузел, душевые кабины, комната для проведения воспитательной работы и прочие помещения.