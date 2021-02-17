Вашингтон, 17 февраля, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении создать собственную криптовалюту. Об этом он сообщил 17 февраля на своей странице в Twitter.

OnInnovation Илон Маск

К такой мысли Маск пришел в ходе обсуждения возможной поддержки владельцев криптовалюты Dogecoin. Пользователи интернет-сети предложили Маску создать собственный «Илонкоин», а один из подписчиков предложил учредить криптовалюту «Марскоин».

Последний вариант понравился Маску больше всех, и он заявил, что именно так и назовет свою криптовалюту.

Напомним, 15 февраля Илон Маск призвал крупных владельцев криптовалюты Dogecoin продавать свои монеты, чем «уронил» их курс сразу на 14%.