Ханты-Мансийск, 17 февраля, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В Югре в 2020 году добыча нефти от общего объёма в России составила 41%. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Общий объём добычи нефти в регионе за 2020 год составил 210,7 млн тонн. Это на 10,7% ниже, чем 2019 году. Губернатор Наталья Комарова сокращение добычи нефти в регионе связывает со взятыми обязательствами в рамках соглашения ОПЕК+. Напоминается, что в апреле 2020 года участники соглашения договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до 1 мая 2022 года.

К плановым объёмам добычи нефти в Югре намереваются вернуться в начале 2023 года.