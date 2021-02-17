Мурманск, 17 февраля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили перспективы газификации региона, сообщает сайт правительства РФ.

Gazprom.ru

«В частности, были обсуждены экономически обоснованные варианты газоснабжения региона с учётом возможных механизмов государственно-частного партнёрства, мер государственной поддержки, в том числе с использованием механизма инвестиционного тарифа на транспортировку газа независимых производителей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ране губернатор Чибис заявлял, что рассчитываются разные варианты газификации региона: это будет или сжиженный газ, или природный из Ленобласти.