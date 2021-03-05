Приштина, , 04:24 — REGNUM В Албании 4 марта в результате обследования 3149 человек выявили 851 новый случай заражения коронавирусом. Ещё 903 человека были признаны излечившимися.

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За первые дни марта COVID-19 унес жизни 80 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 110 521 случай заражения коронавирусом. 72 853 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 876 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 20 пациентов с COVID-19 в возрасте от 63 до 85 лет. Лечение от COVID-19 проходят 35 792 человека (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 331 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 609 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

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