Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за 17 февраля госпитализированы 404 пациента с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него. Это на 28 случаев (на 7,45%) больше, чем неделю назад, 10 февраля. Такая информация содержится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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В то же время большинство других индикаторов эпидемического процесса за последние семь дней продолжили тренд на снижение. Так, количество больных с COVID-19, обратившихся за медпомощью, сократилось на 34,5%. Число активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении уменьшилось на 16,5%.

«Умеренное повышение уровня госпитализаций рассматривается как эпизодическое явление и сигнализирует, что о полной стабилизации эпидемического процесса речь пока не идет», — сделали вывод в Межведомственном совете.

В настоящее время в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями развернуто 9523 койки. Из них свободны 3882 койки, что составляет 40,8% от коечного фонда.

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Напомним, в Петербурге 17 февраля поступило еще 48 400 комплектов вакцины от коронавируса. В ближайшее время она будет доставлена в пункты вакцинации. Нарастающий объем поступившей в город вакцины — 329 942 комплекта.

За весь период в Петербурге вакцинировано 178 247 человек. Из них 42 424 полностью закончили цикл вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за последние сутки подтверждено 1103 новых случая коронавирусной инфекции и 37 летальных исходов. Выписаны 2882 человека.