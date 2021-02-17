Рим, 17 февраля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Италия будет стремиться к развитию механизмов диалога с Россией, заявил в среду, 17 февраля, кандидат в премьер-министры Марио Драги.

EU2016 SK Марио Драги

«Мы с озабоченностью следим за происходящим в этой и других странах, где права человека часто нарушаются», — добавил он в следующем предложении.

В среду Драги выступил перед депутатами нижней палаты парламента Италии с речью о программе своего правительства.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте должно состояться 18 февраля.