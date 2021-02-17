Ижевск, 17 февраля, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В седьмой раз в Ижевске прошла акция «Отрядный рейс», посвященная Дню студенческих отрядов. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Пресс-служба студенческих отрядов в Удмуртии

В этом году отрядники и жители города прокатились по автобусному маршруту №28. В ходе поездки проходили интерактивные конкурсы и розыгрыши. При этом проезд для пассажиров «студенческого» автобуса был бесплатным.

В эти минуты в ижевском ресторане Welten проходит интеллектуальная игра «КВИЗ? GO!», приуроченная к празднику. Участники смогут проверить свои внимательность, эрудицию, кругозор и смекалку.

Утром представители студотрядов встретились с руководством Горьковского филиала АО «ФПК». Обсуждались вопросы летних пассажирских железнодорожных перевозок в 2021 году. С представителями органов государственной власти республики состоялся деловой завтрак. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов поздравил бойцов студенческих отрядов региона с профессиональным праздником. Он рассказал, что в течение пяти лет ездил с единомышленниками работать в Астраханскую область.

«Это движение меняет жизни целых поколений. К примеру, мои родители познакомились благодаря студенческим отрядам при медицинском вузе. Всё детство я провёл в окружении их друзей из движения. Наша встреча с супругой тоже произошла в отряде», — добавил Смирнов.

Также с праздником поздравил и министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Плешаков. Он поблагодарил бойцов студотрядов за активное участие в акциях «МыВместе», «ПоддЕРжка», «Продуктовая помощь», которые помогли жителям республики пережить тяжелый период начала пандемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в Удмуртии существуют 52 студенческих отряда, в которых состоят около 2 тыс. человек. Зарегистрированы отряды проводников, сельскохозяйственные, строительные, сервисные, педагогические, охраны правопорядка и медицинский отряд. По словам главы республики Александра Бречалова, студенческие отряды Удмуртии принимают участие практически во всех крупных проектах и стройках России. В следующем году студенческое движение в Удмуртии будет отмечать 55-летний юбилей.