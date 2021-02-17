Архангельск, 17 февраля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Архангельской области будут утилизировать мусор без вреда для экологии. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, заявил заместитель председателя правительства Евгений Автушенко.

Claush66 На мусоросжигательном заводе

«Мусоросжигания ни в каком виде на территории Архангельской области не будет, — заявил Автушенко. — Все предлагаемые технологические решения необходимо представить общественности и выбрать лучшие».

В вопросах организации современной системы обращения с отходами региональные власти намерены воспользоваться передовым опытом российских регионов, где реформа ТКО уже успешно реализуется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прежний состав регионального правительства утвердил территориальную схему ТКО, согласно которой в области должно появиться 15 мусоросжигательных установок (инсинераторов).