Воронеж, 17 февраля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля «Чернозём-2021» объявили участников первого дня мероприятия, 13 августа, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019»

На главной сцене выступят Нуки, Горшенев, Сергей Бобунец, Кипелов и «Алиса». На малой сцене выступят группы «Дисциплина Безбольной Биты», «Электрофорез», «Дайте танк (!)», «Громыка» и «Кис-Кис».

Как уже сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Чернозём» проводился с 2015 года в Тамбове. В 2020 году мероприятие провести не удалось, а в феврале 2021 года стало известно, что фестиваль переедет в Воронеж. Билеты, купленные на 2020 год, будут действительны на новые даты.