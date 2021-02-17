Архангельск, 17 февраля, 2021, 19:26 — ИА Регнум. От перспективы внедрения сертификатов на продовольствие избавит интенсивное развитие российской промышленности. Об этом кореспонденту ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет

«В позднем СССР искусственно был создан дефицит продуктов первой необходимости, чтобы наглядно продемонстрировать недостатки плановой экономики. На контрасте с западным изобилием сторонники реформ убеждали советских граждан, что при «правильном» капитализме дефицита никогда не будет, всего и всегда будет вдоволь. Они же обещали навсегда оставить в «тоталитарном совке» страшные для среднего и старшего поколения россиян слова: «талоны», «очередь», «дефицит». Но в 21-м веке национальный лидер, поднявший «страну с колен», согласился с предложением подумать о введении продуктовых талонов и обеспечения питания для малоимущих россиян», — заявил Таскаев.

Спустя четверть века после рыночных реформ, по его словам, страна столкнулась с тем, что не может сама себя накормить.

«Заработанные малоимущими гражданами свободной страны деньги уйдут на дырявое ЖКХ и оплату квартир, а питаться придется тем, на что хватит в ретейле номинала новых талонов, согласованного, скорей всего, в размере недостающей до МРОТа разницы. Альтернатива недостижима без интенсивного развития российской промышленности на базе российских производителей. Это не только даст рабочие места, но и повысит уровень доступности самих товаров — не будет диктата цен со стороны транснациональных корпораций», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин сегодня, 17 февраля, заявил, что введение продовольственных сертификатов для малоимущих в России может иметь смысл.