Москва, 17 февраля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации вокруг Донбасса Борис Грызлов предложил зарубежным партнерам, в том числе из ОБСЕ, задействовать дополнительные возможности для прекращения новой авантюры украинской власти, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

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«Будет правильно, если коллеги из ОБСЕ, а также другие зарубежные партнеры задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти к новой возможной военной авантюре», — заявил Грызлов.

Это не пойдет на пользу Украине, рассуждает политик, но у Киева еще есть возможность не совершать новых ошибок.

Грызлов надеется, что предупреждения, прозвучавшие от всех остальных участников Контактной группы, будут услышаны на украинской стороне.