Архангельск, 18 февраля, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Архангельск был столицей Русского Севера. Есть мнение, что в какой-то момент он утратил эту роль. Взгляд, согласно которому Архангельск утратил позиции, не разделяет бывший замминистра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков, который курировал Арктику с арктическими регионами. Об их насущных проблемах Крутиков поговорил с автором ИА REGNUM.

Личный архив А.В. Крутикова Александр Крутиков

Архангельск — крупная диверсифицированная экономика, где жители считают, что недополучают по сравнению с Мурманском. Архангельск, который был столицей освоения северных территорий, по своей экономической динамике уступает Мурманску. Даже по ощущению, когда ты находишься в Мурманске, он вызывает ощущение большей свободы, рассказывает Александр Крутиков. А в Архангельске чувствуешь, что этот город будто находится в каких-то рамках, в нем «ощущение меньшей свободы, тесно».

А что же до Мурманска с его большей внутренней свободой, то за любым позитивным образом наступит час «расплаты».

"Если Мурманск активно создает образ столицы Арктики, этому образу нужно будет когда-то начать соответствовать. Если предположить, что возникнет административная функция столица Арктики, то Мурманск не готов сегодня. Это отложенные риски, но они рано или поздно сработают, если за разговорами не будет происходить реальных изменений в регионе. Мурманск только начал движение на пути более динамичного развития, чем при предыдущем губернаторе, но это только самое начало пути. Нужно, чтобы состоялись несколько сотен миллиардов новых инвестиций. Но если не перестроить систему работы с инвесторами, инвестиции так и останутся заявленными. Барьеры на пути инвестора огромные, и, если регион займет выжидательную позицию, ничего не получится. Большие ожидания будут нарастать, надо приводить регион в соответствие с ожиданиями. Иначе будет хуже», — предупреждает Александр Крутиков.

Полностью интервью читайте в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».