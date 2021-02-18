Москва, 18 февраля, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Популярность криптовалют, включая знаменитый биткоин, подогревается не только рекламой, изготовленной настоящими гуру финансового рынка. Альтернативная денежная система просто напрашивается в условиях, когда обычная начинает «поскрипывать при движении» и проявлять прочие, все более явные признаки нездоровья. Достаточно ли этих аргументов для того, чтобы все ушли в биткоин, рассуждает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM

В биткоин вкладывают многомиллионные суммы известные миллиардеры, но это не значит, что именно биткоин станет той лазейкой, которая обеспечит финансовое спасение от пороков нынешней финансовой системы. Проблема в том, что и другие криптовалюты не сдают своих позиций, а значит, для биткоина еще ничего не решено и вопрос о его будущем остается открытым.

Может быть, поэтому другие эксперты предостерегают от безудержной веры в биткоин, который может в один прекрасный момент оставить вложившихся в него с носом. Доллар, который американское правительство продолжает уничтожать безудержными вливаниями денежной массы, уже не рассматривается крупными игроками финансового рынка как надежное пристанище. Но это только половина шарады. Читайте статью Галины Смирновой «Биткоин бесполезен, будущее за информацией!».